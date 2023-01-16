رئيس وزراء السويد يدين الهجمات الروسية ضد الأهداف المدنية في أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 08:25 مساءً - أدان رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون، اليوم الاثنين، الهجمات الروسية ضد أهداف مدنية في أوكرانيا، بما في ذلك الهجوم على مبنى سكني في بلدة "دنيبرو" الأوكرانية.

وقال كريستيرسون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي يزور السويد حاليا - إن "الحكومة السويدية تدين بأشد العبارات هجمات روسيا المتواصلة والمنتظمة ضد المدنيين والأهداف المدنية والبنية التحتية الحيوية؛ بما في ذلك الهجوم الذي وقع يوم السبت على مبنى سكني في بلدة دنيبرو".

وأضاف رئيس وزراء السويد "سيتم محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب".

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الصاروخي الروسي على مبنى سكني في دنيبرو إلى 40 قتيلا، وأكثر من 75 مصابا، علاوة على فقدان 30 شخصا آخرين.