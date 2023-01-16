عاجل.. القاهرة الإخبارية: بايدن يوقع أمرا تنفيذيا لإصلاح جهاز الشرطة

جدة - نرمين السيد - وأوضح الرئيس الأمريكى أن توقيع أمر الإصلاح الخاص بالشرطة، يأتي لمنع تكرار حادث جورج فلويد.
وأصدر القضاء الأمريكى، فى يونيو 2021، حكما بالسجن 22 عاما وستة أشهر على ديريك شوفين، ضابط الشرطة السابق فى مدينة مينيابوليس، إثر تسببه فى مقتل المواطن ذى الأصول الإفريقية جورج فلويد.
وكان مداريا أرادوندو، رئيس شرطة مينيابوليس، أكد أن شوفين خرق قواعد قسم شرطة.
وقال أرادوندو، أمام هيئة المحلفين، إن ما قام به شوفين "ليس جزءا من تدريبنا وهو بالتأكيد ليس جزءا من أخلاقياتنا وقيمنا.. شوفين خرق القوانين الأخلاقية فى طريقة اعتقاله المميتة لفلويد".
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