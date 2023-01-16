رئيس وزراء السويد يدين الهجمات الروسية ضد الأهداف المدنية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال كريستيرسون، الذى تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبى - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، الذى يزور السويد حاليا - إن "الحكومة السويدية تدين بأشد العبارات هجمات روسيا المتواصلة والمنتظمة ضد المدنيين والأهداف المدنية والبنية التحتية الحيوية؛ بما فى ذلك الهجوم الذى وقع يوم السبت على مبنى سكنى فى بلدة دنيبرو".
وأضاف رئيس وزراء السويد "سيتم محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب".
وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الصاروخى الروسى على مبنى سكنى فى دنيبرو إلى 40 قتيلا، وأكثر من 75 مصابا، علاوة على فقدان 30 شخصا آخرين.
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