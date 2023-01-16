وزير الهجرة الكندى: البلاد بحاجة إلى المزيد من الوافدين

جدة - نرمين السيد - وشدد الوزير - فى تصريح صحفى - على ضرورة استمرار كندا فى زيادة طموحها فى الهجرة وجلب المزيد من السكان فى سن العمل والأسر الشابة إلى البلاد.
وتأتى تصريحات الوزير بعد أسابيع من إعلان الحكومة الليبرالية عن خطة هجرة جديدة تسمح لكندا باستقبال 500 ألف مهاجر سنويا بحلول عام 2025 وبقدر ما يتعلق الأمر بإحصائيات عام 2022، أصبح 431645 شخصا مقيمين دائمين فى كندا.
وقال "فريزر" إن العديد من المقيمين الدائمين الجدد يعيشون بالفعل فى كندا على سبيل المثال، أصبح 157000 طالب دولى مقيمين دائمين فى عام 2021.
وتعمل الحكومة الليبرالية الكندية على تعزيز وتسهيل إجراءات الهجرة إلى البلاد للمساعدة فى سد العجز الحاد فى سوق العمل الكندى.
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