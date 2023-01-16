القاهرة الإخبارية.. قيادى بحزب العمال: حكومة سوناك تقيد الحريات فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف "إسماعيل" فى مداخلة عبر "سكايب" بقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن حرية التعبير عن الرأى حق اكتسبه العمال فى بريطانيا منذ بدايات القرن قبل الماضى، وتوقع استمرار الاحتجاجات أمام مجلس الوزراء البريطانى لمناهضة القانون المراد تطبيقه لمواجهة الإضرابات.

وأوضح أن المشكلة التى تعيشها بريطانيا الآن أن حزب المحافظين سيطر عليه قلّة من المتطرفين الذين يرون أنهم أصحاب الحق الأول فى الحياة.

وأشار إلى أن أغلب أعضاء البرلمان البريطانى من حزب المحافظين، وجميعهم رجال أعمال، يعملون من أجل الحفاظ على مصالحهم.