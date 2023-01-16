القاهرة الإخبارية: الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فى سيفاستوبول

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها، بأن الدفاعات الروسية أسقطت طائرة مُسيرة أوكرانية، بحسب ما نشره حاكم "سيفاستبول"، إحدى مدن شبه جزيرة القرم على "تليجرام".





وتعرض أسطول البحر الأسود الروسى المتمركز فى "سيفاستبول" إلى عدة هجمات بالطائرات المسيرة خلال الأشهر الماضية. وبحسب وكالة "تاس" الروسية، فإنه تم الإبلاغ عن المحاولة السابقة لهجوم القوات الأوكرانية ضد "سيفاستوبول" باستخدام الطائرات بدون طيار فى 7 يناير الجارى، عندما أصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تعليمات للقوات الروسية بإدخال نظام وقف إطلاق النار على طول خط التماس بأكمله فى منطقة العملية العسكرية الخاصة.

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