القاهرة الإخبارية.. مسؤول بالأمم المتحدة: اليمنيون يواجهون صعوبات إنسانية

جدة - نرمين السيد - قال مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام الأممى للشؤون الإنسانية، إن اليمنيين يواجهون صعوبات إنسانية، والحالة الأمنية فى اليمن تجعل العمل الإنسانى صعبًا، موضحًا أنه توجد صعوبات فى وصول المساعدات الإنسانية منها المعوقات البيروقراطية التى تفرض قيودًا كثيرة على تحرك العاملين الإنسانيين، وتأخر فى إصدار تأشيرات الدخول وتصاريح العمل وهو ما يعطل وصول المساعدات الضرورية والعاجلة.





وأعرب «جريفيث»، فى كلمته خلال جلسة إحاطة مجلس الأمن حول الأوضاع اليمن، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، عن قلقه من فرض شروط صارمة، خاصة فى المناطق التى يسيطر عليها ميليشيات الحوثيين، ما يشكل ضررًا فى عمليات المساعدة، إذ تمنع النساء اليمنيات من التحرك بدون «مِحرِم» داخل البلاد وخارجها، وهو ما يكبح عمل موظفى الأمم المتحدة ويقيّد مشاركة العاملات الإنسانيات ويضر بتنفيذ البرامج لمد يد العون للمستضعفين فى اليمن، وهن النساء والفتيات أكثر الفئات تضررًا. ووصف وكيل الأمين العام الأممى للشؤون الإنسانية الأوضاع فى المحافظات اليمنية بـ«المعقدة» والمتغيرة، فرغم الجهود المبذولة إلا أننا لم نر أى تغير ملموس، مشيرًا إلى أنه يتم العمل مع السلطات للتوصل إلى مسار مقبول نحو الأمام. وذكر أن وكالة المساعدة العام التابعة للأمم المتحدة أبلغت العام الماضى عن 150 حادث عنف ضد العاملين الإنسانيين وقعت فى مناطق تحت سيطرة الحكومة، بعدما تعرّض مكتب منظمة إنسانية غير حكومية للهجوم الشهر الماضى فى محافظة عدن.

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