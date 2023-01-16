العالم اليوم - بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا وسوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 يناير 2023 07:20 مساءً - بحث الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، الوضع في أوكرانيا عبر الهاتف.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان ناقشا فيها الوضع في أوكرانيا. وذكر الكرملين أن الجانبين ناقشا تبادلا محتملا للأسرى بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن تطبيع العلاقات التركية السورية. ونقلت رويترز عن الكرملين "استمر تبادل الآراء بشأن الوضع في أوكرانيا". من جانبها، أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى محادثات هاتفية مهمة مع فلاديمير بوتين تم خلالها بحث تطورات الأزمة الأوكرانية وقضايا أخرى. وأوردت الرئاسة التركية تأكيد أردوغان استعداد بلاده للقيام بمهمة التسهيل والوساطة من أجل إحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا.

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