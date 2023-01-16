رئيس الوزراء البولندي يطالب برلين بدعم أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 06:29 مساءً - طالب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي ألمانيا بتوريد المزيد من شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا لدعمها في حربها ضد العدوان الروسي، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.

وأضاف رئيس الوزراء البولندي: الهزيمة في أوكرانيا قد تكون مقدمة لحرب عالمية ثالثة، مؤكدا أنه لا يوجد سبب اليوم لعرقلة الدعم عن كييف، مشيرا إلى أنه يطلب من الحكومة الألمانية لذلك أن تتخذ إجراءات حاسمة لتسليم جميع أنواع الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأوضح مورافيتسكي أنه تم الاستثمار في المعدات العسكرية الثقيلة والدبابات على مر السنين، مضيفا أنه يجب ألا تظل هذه المعدات في المستودعات بل يجب أن توضع في أيدي المدافعين عن أوروبا.

وبحسب وكالة الأنباء البولندية، ذكر مورافيتسكي أنه يعتزم التحدث عن ذلك مع ممثلين من مختلف الأحزاب في ألمانيا، وأشار مورافيتسكي إلى أنه لا يتصور موافقة سريعة من برلين على الأمر، مؤكدا ضرورة إنهاء هذا التردد وأن أوكرانيا بحاجة إلى الدبابات الغربية الحديثة.

وفي سياق متصل، قالت مجموعة راينميتال الألمانية لتصنيع الأسلحة، إن تسليم دبابات من طراز ليوبارد من مخزون الشركة لأوكرانيا سوف يستغرق عاما على الأقل، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة راينميتال الألمانية لتصنيع الأسلحة، أرمين بابرجر، في تصريحات له: حتى إذا تم اتخاذ القرار غدا بأن يتم السماح لنا بإرسال دباباتنا من طراز ليوبارد إلى كييف، فسوف يستغرق التسليم وقتا حتى مطلع العام القادم.