القاهرة الإخبارية: بعد إنتاج رؤوس نووية.. هل تلجأ موسكو لسلاح يوم القيامة؟

وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، قال مصدر دفاعى روسى، إنه تم تصنيع أولى ذخائر بوسيدون، وستتسلمها الغواصة بيلجورود فى المستقبل القريب.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن لأول مرة عن الطوربيد "بوسيدون" فى عام 2018، قائلًا إنه نوع جديد تمامًا من الأسلحة النووية الاستراتيجية مزود بمصدر طاقة نووية خاص بها.
وفى كلمته عام 2018، قال بوتين: إن مدى الصاروخ غير محدود وبوسعه العمل فى أقصى الأعماق بأضعاف سرعة أى غواصة أو صواريخ أخرى.
وأضاف "صوته منخفضًا للغاية وقدرته عالية على المناورة، ولا يستطيع العدو تدميره عمليًا. لا سلاح فى العالم اليوم يمكنه التصدى له".
وتجدر الإشارة إلى أن "بوسيدون" هى مركبة ذاتية القيادة تعمل بالطاقة النووية ومسلحة نوويًا أيضًا، وتعمل تحت الماء، وقادرة على إطلاق الرؤوس التقليدية والنووية، ويطلق عليه أحيانًا النظام البحرى متعدد الأغراض ستيتس-6.
وحسب التقارير، فبوسيدون عبارة عن غواصة مُسيّرة على شكل "طوربيد" يمكنها التحرك تحت الماء بسرعة كبيرة وبضوضاء قليلة، ويبلغ طولها نحو 20 مترًا، وقطرها نحو مترين ووزنها نحو 100 طن.
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