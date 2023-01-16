«القاهرة الإخبارية»: النقابات العمالية تنوى الإضراب الخميس المقبل فى فرنسا

وأوضح خالد شقير، خلال مداخلة ببرنامج "مراسلونا حول العالم" مع الإعلامى حسانى بشير، أن إضرابات النقابات الفرنسية يأتى بسبب حرمان الفرنسيين من الحصول على النفط، واعتراضًا على قانون التقاعد الجديد الذى تنوى الحكومة الفرنسية التصديق عليه، رغم اعتراض الأغلبية العظمى من العمال الفرنسيين.
وأضاف، أن "الإضراب الذى تنوى الفيدراليات العمالية تنفيذه سيستهدف منع وصول الوقود والمازوت من مصافى النفط إلى محطات الوقود، وقد يكبد فرنسا العديد من المليارات وسيصيبها بالشلل".
كما أشار مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إلى أن الحكومة الفرنسية تعول على وعى الشعب الفرنسى فى عدم النزول إلى تلك الإضرابات، محذرة من أن نزول الفرنسيين فى تظاهرات لن يحل الأزمة، خاصّة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يعيشها العالم أجمع.
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