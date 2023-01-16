وأضاف مرزوق فى مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن هناك 3 أسباب رئيسية دفعت وزيرة الدفاع للتقدم باستقالتها، أولها رفض المعارضة الألمانية اصطحاب الوزيرة ابنها البالغ من العمر 21 عامًا أثناء تواجدها فى رحلة عمل ونقله على متن طائرة هليكوبتر خاصة بـ"الجيش الألمانى" لأمر شخصى.
أحد الأسباب التى كشف عنها مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنه فى شهر يناير من العام الماضى 2022 قبل بداية الأزمة "الروسية - الأوكرانية"، طلبت "كييف" من ألمانيا دعمها بمزيد من الأسلحة من أجل الدفاع عن أراضيها، إلّا أن وزيرة الدفاع أرسلت 5 آلاف خوذة فقط، وهو ما دفع البرلمان الألمانى إلى الاعتراض عليها،
وأشار إلى أن الجيش الألمانى حصل على صفقة مدرعات "البومة"، واكتشف بعدها أن أغلب الآليات العسكرية تعانى من مشكلات فنية كبيرة، وقدمت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت استقالتها من منصبها، اليوم الإثنين، إثر تقاعسها فى أداء مهامها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية» تكشف 3 أسباب وراء استقالة وزيرة الدفاع الألمانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.