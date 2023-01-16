العالم اليوم - خليجي 25.. أسود الرافدين إلى النهائي من بوابة قطر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 يناير 2023 06:22 مساءً - تأهل المنتخب العراقي إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" بفوزه على نظيره القطري 2-1، يوم الاثنين، في المباراة التي أقيمت بملعب البصرة الدولي.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة عن طريق إبراهيم بايش، قبل أن يعادل العنابي النتيجة في الدقيقة 28 عن طريق عمرو سراج.

ومنح أيمن حسين "أسود الرافدين" هدف التأهل قبل دقيقتين من نهاية شوط المباراة الأول.

ويواجه منتخب العراق في نهائي خليجي 25 الفائز من مباراة البحرين وعمان التي ستقام في وقت لاحق الاثنين.

ويلتقي العراق في النهائي مع الفائز من مباراة عمان والبحرين التي ستقام اليوم الإثنين أيضاً.