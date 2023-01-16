اقتحام جديد لباحات الأقصى المبارك

اقتحام جديد لباحات الأقصى المباركجدد العشرات من قطعان المستوطنين الصهاينة، اليوم الإثنين، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة العدو الصهيوني.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن دائرة الأوقاف الإسلامية، القول: إن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى"، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات العدو الصهيوني لتقسيمه زمانيا ومكانيا.