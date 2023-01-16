اقتحام جديد لباحات الأقصى المبارك
جدد العشرات من قطعان المستوطنين الصهاينة، اليوم الإثنين، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة العدو الصهيوني.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن دائرة الأوقاف الإسلامية، القول: إن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى"، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.
ويتعرض الأقصى يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات العدو الصهيوني لتقسيمه زمانيا ومكانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقتحام جديد لباحات الأقصى المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.