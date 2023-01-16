جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن الشرطة تلقت بلاغا مساء اليوم الإثنين بتعرض سيدة فى الثلاثينات من عمرها للاعتداء على يد رجل بالقرب من محطة "هاكاتا"، مشيرة إلى أن الشرطة تجرى البحث عن منفذ الطعن الذى فر من موقع الحادث.
وأفادت مصادر بأنه يُعتقد أنه تم طعن السيدة بواسطة سكين، وأنها كانت فاقدة للوعى أثناء نقلها إلى المستشفى حيث تم تأكيد وفاتها فى وقت لاحق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة اليابانية: مقتل سيدة فى عملية طعن قرب محطة قطارات فى مدينة «فوكوكا» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.