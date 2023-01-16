الشرطة اليابانية: مقتل سيدة فى عملية طعن قرب محطة قطارات فى مدينة «فوكوكا»

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن الشرطة تلقت بلاغا مساء اليوم الإثنين بتعرض سيدة فى الثلاثينات من عمرها للاعتداء على يد رجل بالقرب من محطة "هاكاتا"، مشيرة إلى أن الشرطة تجرى البحث عن منفذ الطعن الذى فر من موقع الحادث.

وأفادت مصادر بأنه يُعتقد أنه تم طعن السيدة بواسطة سكين، وأنها كانت فاقدة للوعى أثناء نقلها إلى المستشفى حيث تم تأكيد وفاتها فى وقت لاحق.