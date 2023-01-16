الكرملين: تزويد كييف بالأسلحة الغربية يطيل معاناة الشعب الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمترى بيسكوف، اليوم الإثنين، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة الغربية لن يغير الوضع على الأرض بل سيطيل معاناة الشعب الأوكرانى، وقال: إنه "سيتم تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة".





وأضاف بيسكوف - أن "استمرار ضخ الأسلحة نحو النظام الأوكرانى لن يؤدى إلا لإطالة أمد النزاع وهو ما تريده الولايات المتحدة بالفعل". وعلق بيسكوف على استهداف مدينة دنيبروبتروفسك، قائلا :"إن استهداف المدينة لم يكن من قبل القوات الروسية بل من قبل نظام الدفاع الجوى الصاروخى الأوكرانى".

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