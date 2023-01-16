مراسلة «القاهرة الإخبارية»: إقبال ضعيف على الانتخابات التشريعية فى تونس

جدة - نرمين السيد - قالت نسرين رمضانى، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من تونس، إن الهيئة العليا للانتخابات التونسية قررت بدء حملة توعوية للتونسيين لحثّهم على المشاركة الوطنية، لافتة إلى أن الجولة الثانية للانتخابات التشريعية تحدد لها يوم 29 يناير الجارى.





وأضافت "رمضاني"، خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية، أن الدورة الثانية للانتخابات التشريعية التونسية تُجرى فى 131 دائرة، ويتنافس فيها 262 مرشحًا، وتسعى اللجنة إلى مشاركة أكبر عدد ممكن من الناخبين، لاكتمال النصاب القانونى.

يذكر أن الانتخابات دارت فى 154 دائرة انتخابية من بين 161 إذ لم تشهد سبع دوائر انتخابية أى مرشح، ويتوقع إجراء انتخابات جزئية بعد تشكيل البرلمان الجديد.

وبلغت نسبة المشاركة فى الدور الأول 11.22% وهى الأدنى منذ بدء الانتقال الديمقراطى فى البلاد فى 2011، وسط مقاطعة واسعة من المعارضة.

وعن المعرض التونسى الليبى، الذى انطلقت فعالياته اليوم فى تونس، ذكرت "رمضاني" أنه يعد تعاونًا مهمًا جدًا بين البلدين من شراكة فى العديد من المجالات، خاصة التجارية.