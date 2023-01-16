خبيرة طاقة لـ«القاهرة الإخبارية»: الربط الكهربائى بين الدول له تبعات ومخاطر

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة رند عواد، الخبيرة فى الطاقة المتجددة، إن وزير الطاقة الأردنى اقترح ربط العالم كله على شبكة كهربائية واحدة، لافتة إلى أن هناك تحفظات على هذ النوع من التصريحات، وهى تحفظات فنية وتقنية واقتصادية.





وأضافت الدكتورة رند عواد، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن الربط الكهربائى موجود فى الدول المجاورة مثل أوروبا، وغيرها من الدول، ولكن هل هناك دراسات جدوى مقدمة من الحكومة الأردنية اقتصادية وفنية على أهمية هذا الربط فى حل المشاكل الفنية فى الطاقة المتجددة التى تواجهها الشبكة الأردنية، وهل ساهم هذا الربط فى تعظيم الفائدة الاقتصادية من إنتاج الطاقة من مصادر متجددة. وتابعت خبيرة الطاقة، أن الربط الكهربائى بين الدول المجاورة له تبعات فنية ومخاطر كبيرة، مثل ما حدث فى الأردن العام الماضى، بانقطاع التيار الكهربائى فى الممكلة الأردنية لمدة 5 ساعات. وأشارت الدكتورة رند عواد، إلى أنه "لا أحد يسلط الضوء فى داخل الحكومة الأردنية على المشاكل والجدوى الاقتصادية من توجه الأردن كأول دولة فى المنطقة العربية، إلى إنتاج طاقة متجددة وربطها على الشبكة الكهربائية، رغم تكلفتها الاقتصادية الكبيرة جدا".

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