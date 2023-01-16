روسيا تنفى استهداف المدنيين والبنية التحتية فى أوكرانيا

وقال بيسكوف - فى تصريحات للصحفيين، "إن الضربات الصاروخية الروسية تستهدف البنية العسكرية الأوكرانية فقط، سواء كانت واضحة أم مموهة".
وتعليقا على اتهام أوكرانيا لبلاده بالمسؤولية عن تدمير مبنى سكنى بمدينة دنيبروبيتروفسك أمس الأول، أوضح قائلا "نحن لا نستهدف المبانى السكنية والبنية التحتية المدنية فى أوكرانيا، وإنما نستهدف الأهداف العسكرية فقط".
وكان مستشار الرئيس الأوكرانى أليكسى أريستوفيتش أقر، بحسب وسائل إعلام روسية، بأن تدمير المبنى السكنى فى مدينة دنيبروبيتروفسك، كان نتيجة سقوط صاروخ دفاع جوى أوكرانى عليه.
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