كورونا.. رقم قياسى عالمى جديد للإصابات

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و723 ألفا و949 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 101.6 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تلتها البرازيل بأكثر من 36.6 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و99 ألف حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ695 ألفا و343 وفاة ثم جاءت الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 530 ألفا و726 وفاة.