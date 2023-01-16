المستشار الألمانى يقبل استقالة وزيرة الدفاع

جدة - نرمين السيد - قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن المستشار أولاف شولتس قبل استقالة وزيرة الدفاع كريستينه لامبريشت، التى تقدمت بها فى وقت سابق اليوم الإثنين، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت لامبريشت قد تعرضت فى الآونة الأخيرة لانتقادات شديدة بسبب تعليقاتها المثيرة للجدل حول الحرب فى أوكرانيا، إذ قالت فى وقت سابق إنها ممتنة لكل "اللقاءات" التى سمحت لها الحرب فى أوكرانيا بإجرائها. كذلك، فى يناير 2022، تعرضت لانتقادات لإعلانها إرسال 5 آلاف خوذة إلى أوكرانيا، التى كانت تطالب وقتذاك بأسلحة ثقيلة لحماية نفسها من صراع محتمل مع روسيا.

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