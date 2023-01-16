العالم اليوم - سهيل المزروعي: للإمارات جهود كبيرة في تنويع مصادر الطاقة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 يناير 2023 03:22 مساءً - أكد سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، أن دولة الإمارات تعمل على دفع عجلة التنمية المستدامة وتنفيذ العديد من المشاريع الرائدة عالميا في مجال الطاقة، وذلك وفق منظور شامل يستهدف تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك مع مختلف دول العالم.

وقال المزروعي في تصريحات على هامش فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة"، الاثنين، إن للإمارات جهود كبيرة في تنويع مصادر الطاقة والتأثير الإيجابي في العمل المناخي، وقد اتخذت خطوات عملية للتحول الحقيقي إلى الطاقة الصديقة للبيئة.

وأضاف أن الإمارات نجحت في جعل الهيدروجين مصدراً عالمياً موثوقاً للطاقة، وتعتبر منتجاً تقليدياً له، كما أنها تمتلك الموارد الطبيعية والتكنولوجية التي تدعم التوجه المستقبلي القائم على استغلال مصادر هذا الغاز للحصول على الطاقة.

وأضاف الوزير أن المرحلة الحالية والمقبلة تتطلب تكثيف جهود حكومات العالم لتطوير الخطط والاستراتيجيات المستقبلية لتسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة، وزيادة التركيز على مصادره النظيفة والمتجددة لا سيما الغاز المسال.

وأكد أن الإمارات تُعد السوق الأسرع نمواً لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة على مستوى المنطقة.

ويأتي "أسبوع أبوظبي للاستدامة" ليدعم استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة "كوب 28" العام الجاري.