العالم اليوم - بوركينا فاسو: اختطاف 50 امرأة على يد مسلحين متشددين

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 يناير 2023 03:22 مساءً - قالت حكومة بوركينا فاسو، الإثنين، إن مسلحين متشددين خطفوا نحو 50 امرأة في إقليم سوم شمالي البلاد، يومي 12 و13 يناير.

وخطف مسلحون النساء أثناء قيامهن بقطف ثمار الفاكهة البرية بالقرب من قرية ليكي، على بعد نحو 15 كيلومترا من بلدة أريبيندا، وفي منطقة أخرى غرب البلدة.

وجاء في بيان الحكومة: "بدأ البحث بهدف العثور على جميع الضحايا الأبرياء سالمين"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتحارب بوركينا فاسو تمردا عنيفا مرتبطا بتنظيمي القاعدة وداعش، امتد من مالي المجاورة في 2015، على الرغم من الجهود العسكرية الدولية لاحتوائه.

وقُتل الآلاف ونزح أكثر من 2.7 مليون في أنحاء منطقة الساحل، حيث أضر انعدام الأمن بالزراعة وساهم في تزايد مستويات الجوع، وفقا للأمم المتحدة.