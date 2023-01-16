بولندا توجه نداء عاجلا لـ ألمانيا بشأن كييف

جدة - نرمين السيد - وكان الوزير البولندى لشؤون الاتحاد الأوروبى شيمون شينكوفسكى فيل سينك، قد أعلن فى وقت سابق، بأن بلاده تنتظر إجابات من الدول الأخرى عما إذا كانت مستعدة لنقل دباباتها من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا.
وتابع: "ننتظر حاليا تصريحات من دول أخرى، عما إذا كانت مستعدة للانضمام إلى التحالف الدولى الى يتم تشكيله، وكذلك من ألمانيا. سيكون ذلك مهما للغاية".
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