أول تعليق لـ وزيرة الدفاع الألمانية بعد استقالتها

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبريشت، اليوم الإثنين، إنها طلبت من المستشار أولاف شولتس إعفاءها من منصبها، مع ازدياد الشكوك فى قدرتها على إعادة الجيش الألمانى إلى وضع لائق فى ظل الحرب بأوكرانيا، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وألقت لامبريشت باللوم على تركيز وسائل الإعلام على شخصها، فى الحيلولة دون تمكنها من اتخاذ قرارات متعلقة بالسياسات الأمنية، بما فى ذلك مصلحة مواطنى ألمانيا.

ويأتى قرار الاستقالة فى الوقت الذى تتعرض فيه ألمانيا لضغوط للموافقة على زيادة الدعم العسكرى الدولى لكييف، فيما قوبلت القدرات الدفاعية الألمانية بالتشكيك بعد أن خرجت عدة دبابات مشاة من طراز "بوما" من الخدمة خلال مناورات عسكرية فى الآونة الأخيرة.

واعتبر مراقبون أن استقالة "لامبريشت" نتاج طبيعى لما عانته الأخيرة منذ تسلمها الحقيبة الوزارية قبل 13 شهرًا، فى ظل سلسلة خلافات ومشاكل فى التواصل، أفضت إلى ما وصفها معارضوها سلسلة من الأخطاء الفادحة وعجزها عن فرض سلطتها.

وهذا الانتقاد لم تسلم منه حتى من داخل حزبها، إذ قال النائب جو فاينجارتن، فى حديث إذاعى أول أمس السبت، إن القوات المسلحة تحتاج شخصًا لديه سلطة القيادة ويدعمها بوضوح.

فيما اهتزت صورة "لامبريشت" بشكل أكبر بسبب مقطع فيديو غير موفق لمناسبة الأعياد، قالت فيه إنها ممتنة لكل "اللقاءات" التى سمح لها النزاع فى أوكرانيا بإجرائها.

وفى الربيع، واجهت مشاكل أيضًا بعد استخدام ابنها مروحية للقوات المسلحة من أجل قضاء عطلة فى جزيرة سيلت الألمانية.

كذلك فى يناير 2022، تعرضت لانتقادات لإعلانها إرسال 5 آلاف خوذة إلى أوكرانيا، التى كانت تطالب آنذاك بأسلحة ثقيلة لحماية نفسها من صراع محتمل مع روسيا، وفق الإذاعة الألمانية.