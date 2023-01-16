العالم اليوم - نوفاك: إيرادات روسيا من النفط والغاز قفزت 28 بالمئة في 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 يناير 2023 02:18 مساءً - قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن إيرادات ميزانية بلاده من النفط والغاز قد ارتفعت بنسبة 28 بالمئة ما يعادل 2.5 تريليون روبل (حوالي 36.71 مليار دولار) في عام 2022.

وأضاف نوفاك، خلال اجتماع حكومي بثه التلفزيون الرسمي الاثنين، أن غازبروم زادت إمدادات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" إلى 15.5 مليار متر مكعب في عام 2022، وأن إنتاج النفط ارتفع بنسبة 2 بالمئة إلى 535 مليون طن، مع زيادة صادرات النفط بنسبة 7 بالمئة.

وكانت روسيا قد حولت تجارتها في مجال الطاقة سريعا هذا العام، بعد الأزمة الأوكرانية، صوب الشرق وباعت كميات قياسية لدول مثل الهند والصين. ويأمل الكرملين في أن يعوض الطلب من آسيا توقف الإمدادات التقليدية من روسيا للمشترين الأوروبيين.

وبحسب نوفاك فإن صناعة النفط والغاز في روسيا حققت في العام 2022 النتائج التالية:

- ارتفاع الصادرات النفطية من روسيا بنسبة 7 بالمئة.

- صادرات الفحم تهبط بنسبة 7.6 بالمئة.

- إنتاج البنزين يرتفع بنسبة 4.3 بالمئة ووقود الديزل بنسبة 6 بالمئة.

- نمو إيرادات الميزانية الروسية من صناعة النفط والغاز بنسبة 28 بالمئة أو بواقع 2.5 تريليون روبل.

- إنتاج الغاز الطبيعي المسال يرتفع بنسبة 8 بالمئة إلى 46 مليار متر مكعب.

- وصلت شحنات الغاز من روسيا إلى الصين عبر خط الأنابيب "قوة سيبيريا" إلى 15.5 مليار متر مكعب من الغاز.