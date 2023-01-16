موسكو تعلق على شروط أوروبا بشأن منح تأشيرات الدخول

وقال يفجينى إيفانوف، نائب وزير الخارجية الروسى، إن الغرب "يشدد شروط دخول السياح الروس، لدرجة الوقف الكامل لإصدار تأشيرات شنجن لهم"، مذكرا بأنه فى الوقت الحالي، يمنع المواطنون الروس من دخول لاتفيا وليتوانيا وبولندا وفنلندا وجمهورية التشيك وإستونيا لأغراض سياحية.
وتابع: "بعض دول الاتحاد الأوروبى، دون أن ترفض رسميا إصدار تأشيرات للروس، طرحت شروطا تعجيزية. وعلى وجه الخصوص، يطلبون دفع رسوم التأشيرة من خلال البنوك الغربية أو تقديم بوليصة تأمين طبى لشركة تأمين أجنبية، ما يمثل إشكالا كبيرا جدا فى ظل العقوبات الغربية غير المسبوقة".
وأشار إيفانوف إلى أنه "تم خفض عدد تأشيرات الدخول المتعدد التى تصدر للروس، إلى أدنى حد".
وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت على اقتراح وقف العمل بشكل كامل باتفاقية تسهيل التأشيرة مع روسيا، وذلك ضمن سياسة العقوبات الأوروبية التى تفرض على موسكو على خلفية العملية العسكرية فى أوكرانيا.
وفى وقت لاحق، نوه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بأنه لا ينبغى لروسيا "التشبث بمبدأ المعاملة بالمثل" فى قضايا نظام التأشيرة مع الدول الأخرى، مضيفا أنه يجب اعتماد هذا المبدأ عندما يعود ذلك بالفائدة على الدولة.
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