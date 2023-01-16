جدة - نرمين السيد - وذكرت إدارة مطار بغداد - وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه جرى استئناف حركة الملاحة وعودتها إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية بعد تحسن حالة الطقس ووصول مدى الرؤية إلى 800م. وأوضحت أن التوقف المؤقت كان نتيجة سوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية التى أثرت على الملاحة الجوية فى المطار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق: استئناف حركة الملاحة فى مطار بغداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.