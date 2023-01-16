نيبال: لا أمل فى العثور على ناجين بعد تحطم الطائرة المنكوبة

وقال "كى سى" - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية اليوم الإثنين - إنه تم انتشال 68 جثة حتى الآن ويتم البحث عن أربع جثث أخرى ما زالوا فى عداد المفقودين، معربا عن أمله فى حدوث معجزة حيث أن الأمل فى العثور على شخص على قيد الحياة يعد معدوما.. مشيرا إلى أن رجال الإنقاذ استأنفوا اليوم عملية البحث والإنقاذ التى توقفت أمس بسبب حلول الظلام.
وأضافت القناة، أن عمليات البحث سمحت بالعثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة، موضحة أن هذا الحادث يعد أسوأ الكوارث الجوية تشهده البلاد منذ نحو 3 عقود.
وكانت السلطات فى نيبال أعلنت فى وقت سابق اليوم الإثنين، يوما للحداد الوطنى وشكلت لجنة للتحقيق فى الكارثة واقتراح تدابير لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث فى المستقبل.
يذكر أن الطائرة كانت فى رحلة من كاتمندو إلى مدينة بوخارا السياحية قبل دقائق من هبوطها، وكان على متنها 72 شخصا (68 راكبا من بينهم 15 أجنبيا و4 من أفراد الطاقم، ومن بينهم أيضا 3 رضع و3 أطفال).
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