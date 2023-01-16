جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، اليوم الإثنين، أن الحرب الروسية الأوكرانية هى حرب ضد العدالة، لافتة إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يدوس على أبسط مبادئ القانون الدولى التى توحد جميع الشعوب.





وقال الوزيرة - فى تصريح قبل مغادرتها إلى لاهاى لزيارة محكمة العدل الدولية - "إن القنابل العنقودية على المدنيين وسجون التعذيب وخطف الآلاف من الأطفال الأوكرانيين هى انعكاس للهياج الروسى الوحشى فى أوكرانيا الذى ينتهك القانون الدولى"، على حد قولها. وأضافت "أن لاهاى (مقر المحكمة) ترمز إلى القانون الدولى والعدالة بشكل لا مثيل له فى أى مدينة أخرى.. وإن المحاكم الدولية هناك تعكس الثقة بأننا سنحل نزاعاتنا سلميا وأن أبشع الجرائم ستُعاقب عليها".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا: بوتين ينتهك أبسط مبادئ القانون الدولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.