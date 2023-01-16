النواب الأمريكى يتعهد بالتحقيق فى تعامل وزارة العدل مع أزمة وثائق بايدن

وقال مكارثى - إن "الكونجرس لديه التزام دستورى مستقل للإشراف على عمل وزارة العدل، وسنقوم بالإشراف على ما يحدث هنا"، مؤكدا أنه "تم تشكيل لجنة جديدة مختارة ستعمل للوصول إلى الحقيقة".
وكان رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكى، جيمس كومر، قد طالب بالحصول على سجلات زوار منزل الرئيس جو بايدن فى "ويلمنجتون" بولاية "ديلاوير"، بعد العثور على وثائق سرية فى مكتبه وسياراته.
وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان- بيير، الأسبوع الماضى، "أن بايدن لم يكن يعلم أن وثائق سرية تعود للفترة التى شغل فيها منصب نائب الرئيس موجودة فى مركز أبحاث بواشنطن أو فى منزله فى ويلمنجتون".
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