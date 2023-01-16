بحراسة الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية - فى بيان صحفى - بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد المبارك، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية فى باحاته.
ويتعرض الأقصى بشكل شبه يومى لسلسلة اقتحامات من قبل المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا، كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى مدينة الخليل، منذ المذبحة التى ارتكبها المتطرف اليهودى باروخ جولدشتاين فجر أحد أيام رمضان عام 1994.
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