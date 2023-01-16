«القاهرة الإخبارية».. حاكم سيفاستوبل: الدفاعات الروسية تسقط طائرة مسيرة

جدة - نرمين السيد - وعلى الجانب الآخر، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية فى بيان لها اليوم الإثنين، أنه خلال أمس، تصدت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لهجمات روسية بالقرب من 16 منطقة خاضعة للسيطرة الروسية فى منطقتى دونيتسك ولوجانسك.

وكانت القوات الروسية شنت ضربتين صاروخيتين ونفذت أكثر من 55 هجوما باستخدام منظومات الإطلاق المتعددة لاسيما على البنية التحتية المدنية فى مناطق زابوريجيا ودنيبروبتروفسك وخيرسون. ولا يزال هناك تهديد بضربات جوية وهجمات صاروخية.