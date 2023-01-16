القوات الأوكرانية تتصدى لهجمات روسية بالقرب من 16 منطقة

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية فى بيان لها اليوم الإثنين، أنه خلال أمس، تصدت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لهجمات روسية بالقرب من 16 منطقة خاضعة للسيطرة الروسية فى منطقتى دونيتسك ولوجانسك.





وذكر البيان - الذى نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أنه خلال اليوم الماضى شنت القوات الروسية ضربتين صاروخيتين ونفذت أكثر من 55 هجوما باستخدام منظومات الإطلاق المتعددة لاسيما على البنية التحتية المدنية فى مناطق زابوريجيا ودنيبروبتروفسك وخيرسون. ولا يزال هناك تهديد بضربات جوية وهجمات صاروخية. وبحسب البيان، فإن القوات الروسية نفذت عمليات هجومية فى اتجاهات منطقتى بخموت وأفدييفكا، لكنها تكبدت خسائر كبيرة فى القوى البشرية.

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