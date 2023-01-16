«القاهرة الإخبارية»: استئناف البحث عن 4 مفقودين بعد تحطم طائرة نيبال

جدة - نرمين السيد - استأنفت قوات الإنقاذ فى نيبال البحث عن 4 مفقودين، اليوم الإثنين، وذلك بعد تحطم طائرة ركاب فى منطقة "كاسكى" فى بوكارا، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأعلنت الحكومة النيبالية الحداد الوطنى، اليوم الإثنين، حزنًا على ضحايا الطائرة المنكوبة التى قُتل فيها 67 شخصاً، فى أسوأ كارثة جوية يشهدها هذا البلد الواقع فى جبال الهيمالايا خلال ثلاثة عقود.

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