العالم اليوم - الذهب يستقر قرب ذروة 9 أشهر بفضل ضعف الدولار

انتم الان تتابعون خبر الذهب يستقر قرب ذروة 9 أشهر بفضل ضعف الدولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 يناير 2023 11:20 صباحاً - استقرت أسعار الذهب بعد صعودها إلى أعلى مستوياتها في ما يقرب من تسعة أشهر الاثنين، إذ أدى ضعف الدولار وتوقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ إلى زيادة جاذبية المعدن الأصفر.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1918.66 دولار للأونصة، عند الساعة 0548 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار 1929 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر أبريل.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1923.20 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، مما يجعل الذهب المسعّر بالعملة الأميركية رهانا أكثر جاذبية.

ورفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس أربع مرات العام الماضي، قبل أن يبطئ وتيرة الرفع إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر. ويتوقع معظم المتعاملين أن يرفعها 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقبل الذي يعقده يومي 31 يناير وأول فبراير.

والذهب أصل لا يدر عائدا، وبالتالي يميل للاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة لأنها تقلل من عوائد الأصول الأخرى مثل السندات الحكومية والدولار.

وسيراقب المستثمرون أيضا بيانات مبيعات التجزئة الأميركية المقرر صدورها الأربعاء المقبل.

وعلى صعيد المعادن النفسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 24.37 دولار بعد وصوله إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا. وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1065.46 دولار، بينما انخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1767.69 دولار.