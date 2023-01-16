العالم اليوم - إنفوغرافيك.. روسيا تستخدم "المجرم" الطليق سو-57

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 يناير 2023 11:20 صباحاً - كشف تقرير صادر عن وزارة الدفاع البريطانية مؤخرا أن سلاح الجو الروسي بدأ يستعين بالفعل بأحدث الطائرات المقاتلة في ترسانته في أوكرانيا.

فقد أشار تقرير استخباراتي بريطاني إلى أن روسيا بدأت بنشر طائرتها المقاتلة الحديثة من نوع سوخوي "سو 57" متعددة المهام في أوكرانيا.

ويقول التقرير إنه منذ يونيو 2022، استخدمت القوات الجوية الروسية "بشكل شبه مؤكد" طائرة "سو 57"، الشبحية القادرة على التخفي.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها المنظمات الغربية أن القوات الجوية الروسية استخدمت "سو 57" ضد أوكرانيا.

ما هي الطائرة "المجرم"؟