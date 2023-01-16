توقف حركة الملاحة بمضيق البوسفور إثر جنوح سفينة شحن

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 10:29 صباحاً - أفادت وكالة تريبيكا للشحن بأن سفينة البضائع (إم.كيه.كيه 1) التي كانت في طريقها من أوكرانيا إلى تركيا جنحت في مضيق البوسفور بإسطنبول اليوم الإثنين مما أدى إلى تعليق حركة الملاحة في المضيق لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار.

وقالت هيئة خفر السواحل إن عدة زوارق قَطْر كانت من بين السفن التي أُرسلت لتقديم المساعدة للسفينة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية قوس السفينة، التي تحمل 13 ألف طن من البازلاء، جانحا بالقرب من الساحل على الجانب الآسيوي من مضيق البوسفور.

وقال مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، الذي يدير عمليات اتفاق الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، في مطلع الأسبوع إن السفينة كانت متجهة من بيفديني إلى ميناء مرسين التركي على البحر المتوسط.

وقالت تريبيكا إن سفينة الشحن التي ترفع علم بالاو جنحت عند أكاربورنو عند الطرف الشمالي من المضيق في وقت مبكر اليوم الاثنين بينما كانت متجهة جنوبا.

وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو انسكاب الحمولة.