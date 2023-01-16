ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الروسى فى دنيبرو إلى 35 قتيلا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الإدارة العسكرية فى دنيبروبتروفسك فالنتين ريزنيشنكو اليوم الإثنين، إن عدد ضحايا القصف الصاروخى الروسى على مبنى سكنى فى مدينة دنيبرو ارتفع إلى 35 قتيلا وأكثر من 73 مصابا، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
وبحسب فالنتين، فأنه تم قتل 35 شخصا بسبب سقوط صاروخ روسى على منزلهم أمس الأول فى دنيبرو، وأصيب أكثر من 73 شخصا من بينهم أربعة فى حالة خطيرة، ولاتزال عملية الإنقاذ مستمرة للبحث عن 35 شخصًا آخرين.
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