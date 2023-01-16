أوكرانيا تكشف خسائر روسيا البشرية والعسكرية فى الحرب

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرينفورم"، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3118 دبابة و6204 من المركبات المدرعة و2099 من النظم المدفعية و438 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و220 من أنظمة الدفاع الجوى و286 طائرة و276 مروحية و17 سفينة حربية، فضلا عن 1872 طائرة بدون طيار و4 آلاف و870 من المركبات وخزانات وقود.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
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