زلزال بقوة 6 درجات يضرب اليابان

جدة - نرمين السيد - وتعد جزر إيزو اليابانية، مجموعة من الجزر البركانية تمتد جنوبا وشرقا من شبه جزيرة إيزو من هونشو. وعلى مدى الأعوام الماضية تعرضت اليابان لعدد من الزلازل، وقع الأشد فتكا بينها عام 2011 وأودى بحياة 18 ألف شخص، بعدما تسبب فى حدوث تسونامى ودمر محطة فوكوشيما النووية.

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