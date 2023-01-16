محللة سياسية لـ«القاهرة الإخبارية»: الأمير هارى نشر كتابه بهدف «الفضفضة»

وأضافت عزة الزفتاوى، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن كلمة "البديل" ترجعنا إلى سنين أو عقود طويلة، فهى كلمة تستخدمها الأسرة الملكية فى بريطانيا، عندما يولد الابن الأول للملك المنتظر فهو الملك القادم، وبالتالى فهو يحصد على جميع المميزات أو الألقاب، لأنه الأمير القادم أو الملك القادم.
وأضافت أنه "فى حال ولادة شقيق للأمير، يكون بديل له، وكذلك بديل فى حالة حدوث أى مشاكل للابن الأكبر".
كما أشارت إلى أن "حادثة الأميرة ديانا ووفاتها، وهو طفل كان لها تداعيات نفسية كبيرة عليه، لدرجة أنه أوضح أنه تمت معالجته من بعض المشكلات النفسية، وهى نوع من التبرأ مما كان يشعر به خلال سنين طويلة قبل ارتباطه بميجان".
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