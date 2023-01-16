الوكالة الدولية للطاقة توسع نطاق وجودها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكتب جروسى - فى تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، اليوم الإثنين - أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية توسع وجودها فى أوكرانيا لمنع وقوع حادث نووى خلال الصراع الدائر حاليا". وأضاف "أشعر بالفخر لقيادة هذه المهمة فى أوكرانيا، حيث ننتشر فى كل محطات الطاقة النووية بالبلاد لتقديم المساعدة".

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