«القاهرة الإخبارية»: توقف حركة السفن فى مضيق البوسفور بعد جنوح سفينة

جدة - نرمين السيد - توقفت حركة السفن فى مضيق البوسفور، اليوم الإثنين، وذلك بعد جنوح سفينة، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - توقفت حركة السفن فى مضيق البوسفور، اليوم الإثنين، وذلك بعد جنوح سفينة، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل. يذكر أنه كان قد تم تعليق حركة مرور السفن عبر مضيق البوسفور، الأسبوع الماضى، بسبب الضباب الكثيف فى مدينة إسطنبول.

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