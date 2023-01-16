نيبال تعلن الحداد الوطنى على ضحايا الطائرة المنكوبة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة النيبالية، الحداد الوطنى، اليوم الإثنين، حزنا على ضحايا الطائرة المنكوبة التى قُتل فيها 67 شخصاً، فى أسوأ كارثة جوية يشهدها هذا البلد الواقع فى جبال الهيمالايا خلال ثلاثة عقود.





وصرح مسؤول الشرطة إيه كيه شيترى، لوكالة "فرانس برس"، أن "31 جثة نقلت الى مستشفيات"، مضيفاً أنه لا تزال هناك 36 جثة فى الوادى الذى يبلغ عمقه 300 متر وسقطت فيه الطائرة.

وأكد الجيش ذلك جزئياً، إذ أفاد متحدث باسمه بأنه تم انتشال 29 جثة وبأنه لا يزال هناك 33 جثّة أخرى فى مكان تحطّم الطائرة.

وتحطمّت الطائرة القادمة من العاصمة النيبالية كاتماندو صباح الأحد، بالقرب من المطار المحلّى فى بوخارا فى وسط النيبال، حيث كان من المقرر أن تهبط.

وقال المتحدث باسم الجيش كريشنا براساد باندارى لوكالة "فرانس برس" إن "الطائرة سقطت فى وادٍ لذلك من الصعب نقل الجثث"، مؤكدا أن "البحث والإنقاذ مستمرّان". وأضاف "لم يتم العثور على ناجين بعد".

وأشار إلى أن من بين الركاب 15 أجنبياً، خمسة من الهند وأربعة من روسيا وكوريَين وأسترالى وأرجنتينى وفرنسى وإيرلندى.