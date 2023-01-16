القاهرة الإخبارية: بدء مناورات عسكرية بين روسيا و بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أن لجنة عسكرية زارت بيلاروسيا، وتفقدت القوات المشتركة هناك قبل أيام من انطلاق المناورات المشتركة بين البلدين.
وأكد المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية، أن معظم الصواريخ الباليستية الروسية التى استهدفت بلاده اُطلقت من أراضى بيلاروسيا، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تُعزز قدراتها الدفاعية على الحدود تحسبا لأى تطورات، ومحذرا من نشر أسلحة تكتيكية روسية فى بيلاروسيا، وفقا للقناة "الإخبارية".
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