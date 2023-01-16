تقرير لـ«القاهرة الإخبارية» عن أزمة الغذاء العالمية: «الأسوأ فى 2023»

جدة - نرمين السيد - حذر تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، من استمرار انعدام الأمن الغذائى حول العالم فى 2023. وتحت عنوان: "أزمة الغذاء.. الكابوس الأسوأ فى 2023"، أشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء ما زالا يؤرق الكثيرين فى جميع دول العالم.





وقال تقرير "القاهرة الإخبارية": "أزمة استحكمت حلقاتها خلال العام الماضى، ويبدو أنها مستمرة فى 2023، فأوكرانيا سلة الغذاء العالمى التى ثقبت بفعل العملية الروسية على أراضيها، مما أدى إلى هبوط صادراتها من الحبوب بعد أن بلغت 33 ونصف مليون طن فى موسم 2021 - 2022، لتصل إلى 23 مليونا و600 ألف طن حتى الآن فى موسم 2022 - 2023".

وتابع التقرير: "الحكومة الأوكرانية قالت إنه من الممكن حصاد نحو 51 مليون طن من الحبوب هذا العام، وذلك أقل كثيرا من الرقم القياسى الذى سجلته الحبوب فى 2021 عند 86 مليون طن، وذلك بسبب سيطرة روسا على بعض الأراضى وضعف إنتاجية المحاصيل".

واستطرد: "الحرب فاقمت أسعار السلع الغذائية حول العالم، حيث وصلت إلى مستويات قياسية هى الأعلى على الإطلاق، وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو، إن مؤشرها لأسعار الغذاء بلغ 143.7 نقطة فى 2022 بزيادة قدرها 14.3% عن عام 2021، وهو أعلى مستوى له منذ بدء التسجيلات عام 1990".

وأشار التقرير إلى أنه فى غضون ذلك تستمر السلالات الجديدة من وباء كورونا فى إحداث اختناقات بسلاسل التوريد، والتى تعانى فى الأصل من معوقات وأعطال منذ اندلاع الجائحة فى 2019، وحتى الأزمة الأوكرانية وتداعياتها بالإضافة إلى حصار الموانئ الأوكرانية.

وأوضح تقرير "القاهرة الإخبارية"، أنه "ما زالت التوقعات القاتمة هى السيناريو الأقرب فى 2023، وجاء آخرها من المنتدى الاقتصادى العالمى دافوس ومن قبله صندوق النقد والبنك الدوليان، بأن أزمة الطاقة والغذاء ستسمر على مدى العامين المقبلين".