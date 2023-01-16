القاهرة الإخبارية: العثور على الصندوق الأسود للطائرة المحطمة فى نيبال

جدة - نرمين السيد - وكان المتحدث باسم خطوط طيران "ياتى" الجوية فى نيبال سودارشان بارتاولا، قد أعلن أمس الأحد، تحطم طائرة ركاب على متنها 72 راكبا. موضحا أن الطائرة كانت قادمة من العاصمة النيبالية كاتمندو ومتجهة إلى مدينة "بوكارا".
وأعلنت سلطات نيبال، إلغاء الرحلات الجوية فى البلاد اليوم الإثنين، وذلك فى أعقاب تحطم الطائرة، وفقا للقناة الإخبارية.
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