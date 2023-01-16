العالم اليوم - ظاهرة غريبة في رومانيا.. ما قصة "الصخور الحية"؟

انتم الان تتابعون خبر ظاهرة غريبة في رومانيا.. ما قصة "الصخور الحية"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 يناير 2023 09:16 صباحاً - صخور غريبة الشكل تنمو و"تتكاثر" شكلت محور اهتمام لزوار رومانيا، وبقيت بمثابة لغز للكثيرين، خاصة فيما يتعلق بحجمها الذي يستمر في النمو.

وعرفت صخور "تروفانت" بأنها "حية"، كونها بدأت على شكل حصى وتنمو بحوالي بوصتين كل ألف عام، وهي عبارة عن هياكل معدنية فريدة تحاكي حياة النباتات والثدييات.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأحجار المنتفخة الغريبة "تنمو بنفس طريقة نمو الأنسجة النباتية، وتلد أحجارا جديدة، تماما مثل الحيوانات".

وتم العثور على "تروفانت" في قرية رومانية صغيرة تسمى "كوستيستي"، حيث تبدو وكأنها فقاعات منفوخة مصنوعة من الصخور، تتنوع بشكل كبير في الحجم، إذ يمتد بعضها عدة أقدام في القطر، والبعض الآخر صغير بما يكفي ليُحمل في راحة اليد.

وأوضحت الصحيفة أن "تروفانت لا تظهر ببساطة من الأرض؛ فهي موجودة في كتلة رمال من مختلف العصور الجيولوجية التي تصل إلى نتوءات طبيعية أو في مقالع الرمال، وتنمو ببطء مع مرور الوقت في ظل وجود مياه الأمطار".

وتتكون الصخور أساسا من قلب حجري صلب محاط بالرمال التي تشكل القشرة. وتشكل المعادن الموجودة في مياه الأمطار تفاعلا داخليا يؤدي إلى زيادة الضغط في الداخل، مما يجعل الصخور تنمو وتتكاثر.

وعلى الرغم من أن هذه الصخور "ليست على قيد الحياة"، فقد وصفها السكان المحليون والسياح بأنها "حية" بسبب الطريقة التي يبدو أنها تتغير بها مع مرور الوقت.