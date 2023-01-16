العالم اليوم - النفط يتحرك قرب أعلى مستوى في 2023 بدعم من الطلب الصيني

انتم الان تتابعون خبر النفط يتحرك قرب أعلى مستوى في 2023 بدعم من الطلب الصيني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 يناير 2023 07:20 صباحاً - تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، لكنها استقرت بالقرب من أعلى مستوياتها منذ بداية العام وسط تفاؤل‭ ‬بزيادة الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بعد إعادة فتح الحدود وتخفيف القيود التي فرضت لمكافحة كوفيد.

انخفض خام برنت 36 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 84.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 0116 بتوقيت غرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79.65 دولار للبرميل، منخفضا 21 سنتا أو 0.3 بالمئة وسط تداولات ضعيفة خلال عطلة عامة في الولايات المتحدة، بحسب بيانات رويترز.

ارتفع الخامان بأكثر من 8 بالمئة الأسبوع الماضي، في أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر، بعد أن ارتفعت واردات الصين من الخام بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، في حين أدى انتعاش السفر بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة إلى تعزيز توقعات الطلب على الوقود.

وقالت مصادر تجارية ومحللون إنه من المتوقع أن يؤدي انتعاش الطلب المحلي إلى انخفاض بنسبة 40 بالمئة في صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة في يناير، مقارنة بشهر ديسمبر.